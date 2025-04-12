台積17日法說會／外資降目標價 仍積極喊買

台積電十七日法說會前夕，受到美國對等關稅事件影響，外資陸續保守調降台積電目標價；不過，看好台積電長線走勢，外資仍然積極喊買，並建議投資可趁法說會前夕逢低布局。

摩根士丹利（大摩）證券考量關稅風險，將台積電目標價由一三八八元降至一二八八元，仍維持「優於大盤」評級，成為法說會前夕第四家調降目標價的外資。

大摩認為，台積電股價有望在三大不確定因素解除後迅速反彈，這三大不確定因素是關稅影響財測預期、與英特爾合資計畫、AI（人工智慧）需求持續性，建議投資人近期可趁法說會前夕逢低布局。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，關稅政策變動下，可能對台積電財測造成影響。目前市場變數中，若美國進入經濟衰退，對AI伺服器需求與整體資本支出恐產生連帶影響。但以台積電本身而言，主要客戶目前尚未下修預測，台積電全年仍可維持約百分之二十的年增率。

詹家鴻指出，若合資案最終落實，將可能對公司長期毛利與技術領導地位造成稀釋，進一步壓抑市場評價，因此最悲觀情境下，目標價下修為七一五元。

股價方面，詹家鴻將關稅風險納入考量，據此下調台積電二○二五至二○二七年的營收預期，最新的目標價由一三八八元降至一二八八元；此外，樂觀、悲觀情境下，目標價分別從一千六百八十元下調至一千五百六十元、七百七十元下調至七一五元。

統整各家外資券商，另有滙豐、高盛、花旗證券等已在近期陸續調降台積電目標價，評等皆維持「買進」不變。滙豐證券首開第一槍，目標價由一千五百元下調至一千四百元；高盛從一千四百元下修到一千二百元；花旗由一千四百元降至一千○五十元。