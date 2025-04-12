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電子五哥反攻 領漲大盤

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台積電（2330）為首的AI股，是這波關稅戰系統性風險來襲下的重災區。台股近兩日強彈大漲連二紅，AI股因市場解讀遭錯殺，呈現報復性反彈，包括上游半導體族群的台積電、日月光投控等，及以鴻海為首的下游硬體領域（電子五哥），紛紛強勢勁揚，成為領漲大盤的追捧焦點。

AI族群昨（11）日跌深反彈，廣達、緯創攻上漲停，英業達也大漲7%。根據外電報導，輝達執行長黃仁勳上周出席在佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的晚宴後，傳出川普政府有望收回限制輝達向中國出口H20人工智慧晶片的計畫。儘管周四費半指數下跌7.9%，輝達僅跌5.9%，市場解讀AI股先前遭錯殺。輝達在美股11日早盤上漲1.2%，台積電ADR股價漲近3%。

由於國安基金進場多先鎖定權值股，台積電、鴻海、廣達等在幾次進場都是主要拉抬對象，加上輝達H20晶片可望繼續出貨到中國，兩項利多推升AI族群，從伺服器到散熱等個股紛紛上漲；連外資都回頭買超鴻海、台積電、廣達逾萬張。

法人表示，美國總統川普宣布已有超過75個國家聯絡美方，希望展開貿易談判，不過川普對中國的關稅總計已提高至145%，美中關稅戰若持續升溫，後續的變數及發展仍需觀察。目前市場密切關注川普與各國在關稅談判方面的進展，全球貿易規則與供應鏈重組，將成為未來幾周的關鍵議題。

AI 台積電 輝達

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