大摩示警台積電「三危機」壓頂 下調目標價至1,288元

美國關稅事件持續引發國際股市動盪。摩根士丹利（大摩）最新釋出的報告，解析台積電（2330）有望在三大不確定因素解除後迅速反彈，包括：關稅影響財測預期、與英特爾合資計畫、AI需求持續性等，由於考量關稅風險，目標價由1,388元降至1,288元，仍維持「優於大盤」評級。

隨全球半導體市場持續動盪，台積電是否將於17日法說會中調整2025年營收展望，成為市場焦點。大摩表示，在三大關鍵不確定因素逐步釐清後，台積電股價有機會出現強勁反彈，建議近期可趁法說會前夕逢低布局。

首先，關稅影響是否已被全面納入公司財測，將是法說會中重要的觀察指標；其次，與英特爾的合資計畫進展也備受矚目；第三，AI 需求的持續性仍是決定台積電業績動能的核心因素之一。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，關稅政策變動下，可能對台積電財測造成影響。目前市場變數中，若美國進入經濟衰退，對AI伺服器需求與整體資本支出恐產生連帶影響。但以台積電本身而言，主要客戶目前尚未下修其預測，台積電全年仍可維持約20%的年增率。

展望後市，可留意台積電7月的財報會議上，有望進一步釋出更新後的財測內容，以便在未來90天內觀察客戶端與整體科技需求變化，再做出更具前瞻性的評估。

此外，英特爾與台積電可能成立合資企業的傳聞，大摩呼籲台積電在法說會上正面回應此議題，以釋市場疑慮。另質疑該合作案是否真能為台積電股東與客戶創造價值？尤其在台積電已於美國投入逾1,650億元的資本支出下，合資的必要性與正當性仍待商榷。

詹家鴻指出，若合資案最終落實，將可能對公司長期毛利與技術領導地位造成稀釋，進一步壓抑市場評價，因此最悲觀情境下，目標價下修為715 元。

股價方面，大摩下調台積電2025-2027年的營收預期，並納入關稅風險，最新的目標價由1,388元降至1,288元，仍維持「優於大盤」評級；此外，樂觀、悲觀情境下，目標價分別從1,680元下調至1,560元、770元下調至715元。

統整各家外資券商，另有滙豐、高盛、花旗證券等也已調降台積電目標價，評等皆維持「買進」不變。滙豐證券首開第一槍目標價由1,500元下調至1,400元；高盛從1,400元下修到1,200元；花旗由1,400元降至1,050元。