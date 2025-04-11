聽新聞
0:00 / 0:00

大摩示警台積電「三危機」壓頂 下調目標價至1,288元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電。美聯社
台積電。美聯社

美國關稅事件持續引發國際股市動盪。摩根士丹利（大摩）最新釋出的報告，解析台積電（2330）有望在三大不確定因素解除後迅速反彈，包括：關稅影響財測預期、與英特爾合資計畫、AI需求持續性等，由於考量關稅風險，目標價由1,388元降至1,288元，仍維持「優於大盤」評級。

隨全球半導體市場持續動盪，台積電是否將於17日法說會中調整2025年營收展望，成為市場焦點。大摩表示，在三大關鍵不確定因素逐步釐清後，台積電股價有機會出現強勁反彈，建議近期可趁法說會前夕逢低布局。

首先，關稅影響是否已被全面納入公司財測，將是法說會中重要的觀察指標；其次，與英特爾的合資計畫進展也備受矚目；第三，AI 需求的持續性仍是決定台積電業績動能的核心因素之一。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，關稅政策變動下，可能對台積電財測造成影響。目前市場變數中，若美國進入經濟衰退，對AI伺服器需求與整體資本支出恐產生連帶影響。但以台積電本身而言，主要客戶目前尚未下修其預測，台積電全年仍可維持約20%的年增率。

展望後市，可留意台積電7月的財報會議上，有望進一步釋出更新後的財測內容，以便在未來90天內觀察客戶端與整體科技需求變化，再做出更具前瞻性的評估。

此外，英特爾與台積電可能成立合資企業的傳聞，大摩呼籲台積電在法說會上正面回應此議題，以釋市場疑慮。另質疑該合作案是否真能為台積電股東與客戶創造價值？尤其在台積電已於美國投入逾1,650億元的資本支出下，合資的必要性與正當性仍待商榷。

詹家鴻指出，若合資案最終落實，將可能對公司長期毛利與技術領導地位造成稀釋，進一步壓抑市場評價，因此最悲觀情境下，目標價下修為715 元。

股價方面，大摩下調台積電2025-2027年的營收預期，並納入關稅風險，最新的目標價由1,388元降至1,288元，仍維持「優於大盤」評級；此外，樂觀、悲觀情境下，目標價分別從1,680元下調至1,560元、770元下調至715元。

統整各家外資券商，另有滙豐、高盛、花旗證券等也已調降台積電目標價，評等皆維持「買進」不變。滙豐證券首開第一槍目標價由1,500元下調至1,400元；高盛從1,400元下修到1,200元；花旗由1,400元降至1,050元。

台積電 大摩 關稅

延伸閱讀

英特爾陳立武 被爆投資數百家中國科技企業 至少8家與解放軍有關

研調：2024年半導體營收增21% 輝達首登全球龍頭

小資族勇敢搶！台積電、鴻海奪盤中零股交易前兩大

川普稱台灣偷美晶片業 台達電創辦人鄭崇華怒發聲：絕不是那傢伙所說

相關新聞

台積17日法說會／外資降目標價 仍積極喊買

台積電十七日法說會前夕，受到美國對等關稅事件影響，外資陸續保守調降台積電目標價；不過，看好台積電長線走勢，外資仍然積極喊...

電子五哥反攻 領漲大盤

以台積電為首的AI股，是這波關稅戰系統性風險來襲下的重災區。台股近兩日強彈大漲連二紅，AI股因市場解讀遭錯殺，呈現報復性...

威強電擴產能 桃園買地

工業電腦廠威強電（3022）因應全球供應鏈轉移及中國大陸市場風險，決議擴充台灣產能，昨（11）日宣布將斥資約6.87億元...

精元 首季每股估賺1.1元

筆電鍵盤大廠精元（2387）今年首季受惠人民幣對美元貶值，業外匯兌收益進補，法人估計，精元今年首季稅後純益逾2億元，每股...

聯發科 大秀AI肌肉

晶片大廠聯發科（2454）於昨（11）日在中國大陸深圳舉行天璣開發者大會（MDDC 2025），聚焦AI技術及產業變革趨...

研揚強攻智慧交通 奏捷

工業電腦大廠研揚（6579）智慧交通業務傳出捷報，與智慧交通解決方案廠商遠通電收子公司遠創智慧（FETCi）合作，將AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。