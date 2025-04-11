精元 首季每股估賺1.1元

筆電鍵盤大廠精元（2387）今年首季受惠人民幣對美元貶值，業外匯兌收益進補，法人估計，精元今年首季稅後純益逾2億元，每股純益（EPS）1.1元，持平去年同期。

精元昨（11）日不回應法人預估的財務數字。精元今年3月營收15.14億元，月減0.1%，年減20%，累計今年第1季營收46.67億元，年減6.4%。精元表示，部分美系客戶拉貨力道下滑，致3月營收較前一月下滑。

法人點名，精元是全球第二大筆電鍵盤廠，通吃蘋果及非蘋聯想、HP、戴爾等陣營訂單，更是蘋果筆電鍵盤主力供應商。精元主要生產產區均在中國大陸，因應客戶全球產地布局，近年加速泰國及越南生產基地投資計畫，其中，泰國已生產，至於越南廠仍持續推進中，將持續關注關稅戰衝擊。

因應東南亞產區布局，精元估計今年資本支出將提高至23-25億元，因應跨國生產 ，將加強自動化投入，降低人力需求。