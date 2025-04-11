威強電擴產能 桃園買地

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠威強電（3022）因應全球供應鏈轉移及中國大陸市場風險，決議擴充台灣產能，昨（11）日宣布將斥資約6.87億元，向公司關係人、大股東郭博達取得桃園市楊梅區土地。此外，威強電昨日亦公告股利政策，每股擬配發現金股利4.5元，殖利率約達5.94%。

威強電本次取得標的物坐落於桃園市楊梅區新秀段共四筆土地，交易數量約為2,437.28坪，每坪價格為28.2萬元，總價約為6.87億元，交易人為威強電大股東郭博達。

威強電表示，此土地地理位置及條件佳，符合公司營運需求，具相同優勢條件的土地物件搜尋不易，故擬向關係人購入。威強電指出，會有此交易，主要是因應全球供應鏈轉移及大陸市場風險，公司擬擴充台灣產能，確保競爭力跟營運能力。

延伸閱讀

與活動中心共用 桃園新屋幼兒園使用時間遭壓縮盼改善

苗栗40年老字號美味傳承！ 老余牛家莊桃園女兒店「大盆牛肉鍋」上桌 加20元就是牛肉麵

南崁溪中有人！桃園老嫗外出散步卻落水 警消即刻救援

桃園KTV麥克風塞下體！受害女崩潰發聲明 檢警已逮5男3羈押2交保

相關新聞

台積17日法說會／外資降目標價 仍積極喊買

台積電十七日法說會前夕，受到美國對等關稅事件影響，外資陸續保守調降台積電目標價；不過，看好台積電長線走勢，外資仍然積極喊...

電子五哥反攻 領漲大盤

以台積電為首的AI股，是這波關稅戰系統性風險來襲下的重災區。台股近兩日強彈大漲連二紅，AI股因市場解讀遭錯殺，呈現報復性...

威強電擴產能 桃園買地

工業電腦廠威強電（3022）因應全球供應鏈轉移及中國大陸市場風險，決議擴充台灣產能，昨（11）日宣布將斥資約6.87億元...

精元 首季每股估賺1.1元

筆電鍵盤大廠精元（2387）今年首季受惠人民幣對美元貶值，業外匯兌收益進補，法人估計，精元今年首季稅後純益逾2億元，每股...

聯發科 大秀AI肌肉

晶片大廠聯發科（2454）於昨（11）日在中國大陸深圳舉行天璣開發者大會（MDDC 2025），聚焦AI技術及產業變革趨...

研揚強攻智慧交通 奏捷

工業電腦大廠研揚（6579）智慧交通業務傳出捷報，與智慧交通解決方案廠商遠通電收子公司遠創智慧（FETCi）合作，將AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。