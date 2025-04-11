威強電擴產能 桃園買地

工業電腦廠威強電（3022）因應全球供應鏈轉移及中國大陸市場風險，決議擴充台灣產能，昨（11）日宣布將斥資約6.87億元，向公司關係人、大股東郭博達取得桃園市楊梅區土地。此外，威強電昨日亦公告股利政策，每股擬配發現金股利4.5元，殖利率約達5.94%。

威強電本次取得標的物坐落於桃園市楊梅區新秀段共四筆土地，交易數量約為2,437.28坪，每坪價格為28.2萬元，總價約為6.87億元，交易人為威強電大股東郭博達。

威強電表示，此土地地理位置及條件佳，符合公司營運需求，具相同優勢條件的土地物件搜尋不易，故擬向關係人購入。威強電指出，會有此交易，主要是因應全球供應鏈轉移及大陸市場風險，公司擬擴充台灣產能，確保競爭力跟營運能力。