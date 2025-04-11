詮欣庫藏股 預計買回3,000張
連接器廠詮欣（6205）昨（11）日公告，董事會決議買回庫藏股，預計最多買回自家股票張數達3,000張，買回區間價格為31.5元至80元。詮欣昨日股價收在45元，下跌2.9元。
詮欣本次買回股份目的為轉讓股份予員工，預定買回時間為4月14日至6月13日，預計最多買回自家股票張數達3千張，買回區間價格為31.5元至80元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。
詮欣本次預定買回股份占公司已發行股份總數之比率為3.65%，將自集中交易市場買回。
法人以詮欣此次庫藏股每股買回最高價80元計算，若買足3,000張，最高將斥資2.4億元。
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