光聖、虹冠電庫藏股 各買2,000張

經濟日報／ 記者林薏茹鐘惠玲／台北報導

光通訊廠光聖（6442）董事會昨（11）日決議買回庫藏股，預計從4月14日起至6月13日，自集中交易市場買回2,000張股票，買回區間價格為每股228元至681元，以轉讓股份予員工。

光聖此次預計買回庫藏股占已發行股份約2.63％。以光聖此次庫藏股買回金額最高價681元計算，法人預估，若買足2,000張，最高將斥資約13.62億元。

IC設計廠虹冠電昨日宣布，從4月14日起至6月13日止實施庫藏股，預計將從集中交易市場買回2,000張股票。

虹冠電規畫將買回股份轉讓予員工，占公司已發行股份總數之比率為2.51％。

虹冠電庫藏股預計買回區間價格為28.95元至81元，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。以區間最高價格81元來計算，虹冠電最高將砸下1.62億元買庫藏股。

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