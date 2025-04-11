研揚強攻智慧交通 奏捷

工業電腦大廠研揚（6579）智慧交通業務傳出捷報，與智慧交通解決方案廠商遠通電收子公司遠創智慧（FETCi）合作，將AI自動車牌辨識（AI-ALPR）系統部署全台超過2,500個停車場，並在泰國、馬來西亞和印度建立了強大的實際營運和概念驗證試點，為研揚今年業績再添柴火。

迄今為止，雙方合作的系統已安裝在台灣超過2,500個停車場，也作為泰國曼谷9號高速公路上的電子收費系統（ETC）設置的一部分。

遠創智慧在曼谷和吉隆坡都設有子公司，計劃使用研揚科技的邊緣AI平台擴大其營運範圍，在印度和馬來西亞的高速公路上已展開電子收費系統的試點項目。

研揚表示，這項應用程式的動態應用，曾在3月輝達（NVIDIA） GTC展會中進行展示，安裝遠創智慧專有的辨識邏輯與深度學習法在研揚的MAXER-2100上。MAXER-2100是一款搭載英特爾第13代 Core處理器的AI推論伺服器，同時整合了NVIDIA RTX 6000 Ada GPU，可提供超高算力於AI應用環境。

憑藉伺服器等級的強大運算能力，MAXER-2100可同時執行多個 AI 模型，用於車牌號碼辨識與影像比對分析。不僅能準確辨識標準車牌，亦可因應不同地區在車牌顏色、字體與格式上的變化，實現高度彈性的車牌辨識能力。

展望今年營運，研揚總經理林建宏先前指出，訂單能見度看到今年上半年，今年全年表現將優於去年，營收兩位數成長絕對沒問題。

林建宏表示，今年AI的最大亮點就是開始放量，「我們等了兩三年，終於逐漸開花結果」。其中，研揚在機器人領域耕耘已久，目前已出貨機器人專案超過40個，應用領域涵蓋人型機器人、工業機器人等。