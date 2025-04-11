聯發科 大秀AI肌肉

晶片大廠聯發科（2454）於昨（11）日在中國大陸深圳舉行天璣開發者大會（MDDC 2025），聚焦AI技術及產業變革趨勢，探討代理式AI（Agentic AI）應用體驗和技術發展的新商機。會中展出剛發表的最新5G旗艦晶片天璣9400+，以第二代全大核CPU架構，可提供卓越的生成式AI與Agentic AI能力。

聯發科天璣開發者大會昨日由總經理陳冠州親自率領團隊登場開講，他在會中提到，去年底推出天璣9400，當時提出AI與萬物的概念，今年概念持續擴大，所有終端裝置都有AI概念，隨著大模型能力進步，還可以把這些能力放到終端，進一步開啟全新時代。

陳冠州說，聯發科提出「AI隨芯 應用無界」的想法，AI與晶片將深度融合。AI發展至今，從對話式AI到能夠進行邏輯推理，已能了解人類更深層的需求。某程度來說，這些AI能力就是一個大腦，大家可以想像，以後終端裝置都會配置一個大腦，可以陪伴、服務人類，了解人類需求並執行任務。這些AI會透過晶片運行，如有不足時就透過混合式AI，結合裝置的算力與雲端算力來進行。

至於應用無界的概念，陳冠州指出，是指現有應用與場景的界線將會被打破，過往通常是一個場景綁定一個應用，但是現在AI能力強化之後，場景將會模糊化，提供更好的、無縫的全新體驗。

陳冠州表示，AI產業全面崛起，催生出全新形態的AI體驗，下一波AI浪潮更將從Agentic AI延伸而來。聯發科一直引領先進的AI技術與生態體系發展，每年透過20億台邊緣裝置，將Agentic AI從技術概念轉化為全民觸手可及的AI體驗，實現從傳統AI到生成式AI與Agentic AI的跳躍式升級。

聯發科並在會中分享天璣開發工具集與全面升級的天璣AI開發套件2.0，以提供開發者高度整合AI與遊戲應用程式需求的一站式可視化智慧開發工具。

另外，聯發科也在會中端出最新的5G旗艦晶片天璣9400+，標榜以第二代全大核CPU架構，可提供卓越的生成式AI與Agentic AI能力。