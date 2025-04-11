世芯將辦理私募 額度不超過1,500張

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯（3661）於11日宣布，將在不超過1,500張的額度內辦理私募，惟目前尚無已洽定的應募人。

世芯指出，這次私募應募對象需是符合證交法及金管會相關規定的特定人，並以策略性投資人為限。因該公司長期經營與業務發展需要，將選擇對其未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於該公司擴大業務市場，強化客戶關係，或提升業務開發整合效益，或能提高技術，並能認同其經營理念的策略性投資人。

世芯也提到，接下來選定應募人目的是為引進策略性投資人，及增強與策略合作伙伴的長期合作關係，透過策略性投資人可提升該公司長期競爭力及營運效益。藉由策略性投資人的經驗、技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合作、共同開發業務、或市場整合等方式，預計將有助於其降低營運成本、擴大業務版圖，以提高未來營運績效。