技嘉法說會／今年業績兩位數成長 密切注意關稅妥善因應

技嘉（2376）11日召開法說會，該公司表示，第2季將淡季不淡，可望優於第1季，全年兩位數成長目標不變，包括人工智慧（AI）伺服器、顯示卡、主機板與AI PC等需求仍強勁，同時，密切注意關稅政策變化，並與供應商及客戶密切合作，制定合理庫存水位，以妥善因應。

技嘉今年第1季產品營收比重，網通占55%、顯示卡27%、主機板13%、其他5%。而美國市場占營收比重低於20%。該公司目前產能以台灣與中國大陸為主，其中，台灣約占30%，輸往美國的高階產品主要在台灣製造。

全球布局方面，技嘉總經理李宜泰表示，新設立的馬來西亞廠，已經做AI伺服器組裝出貨給客戶，新設立的美國加州廠開始小量試產，會根據關稅適當調整產能。至於如何因應關稅？是否調漲售價？則都還要精算，並與客戶密切討論。

技嘉發言人劉文忠表示，第1季需求強勁，材料供應不充分，影響營收認列，同時，AI PC、AI伺服器需求暢旺，以及Window換機潮都已經來臨，使得第2季將優於第1季，今年展望樂觀。

在伺服器方面，目前AI伺服器占整體伺服器營收超過八成，李宜泰說，2025年AI伺服器需求還是強，一般伺服器也不錯，邊緣AI也開始成長，整體客戶需求穩健成長中，有些客戶把後面的訂單提前拉貨，目前出貨包括H200、B200與GB200，至於GB300下半年出貨。客戶主要是二線雲端服務供應商（CSP），包括亞洲、歐洲與美國都有。

顯示卡與主機板方面，技嘉共同總經理林英宇表示，顯卡一直供不應求，市場需求強勁，個別市場有漲價與缺貨，第2季會愈來愈好，顯卡應用擴大，由過去的電競，應用到影像生成。至於今年高階主機板銷售暢旺，需求樂觀，出貨單價也愈來愈好，今年應該有雙位數成長，主要是AI訓練與生成興起，使得高階主機板賣得很好。AI筆電需求也愈來愈強。

今年毛利率？劉文忠說，去年第4季毛利率下滑，顯卡高階產品供貨若是更多，將可以改善，今年可以維持去年水準，保持樂觀。

資本支出方面？技嘉2024年資本支出較大，主要是購置美國廠房，日本也設置了辦公室，由於2025年暫時沒有新廠規劃，因此，預期今年支出主要是以營運與機器設備為主。