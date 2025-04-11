攸泰科技營收／海事客戶訂單回溫 3月2.12億元、月增15%

攸泰科技（6928）自結2025年3月營收為2.12億元，月增15%、年增8%，累積第1季營收為6.11億元，較去年同期成長18%。

受惠於海事客戶訂單回溫、拉貨動能增加，海事3月營收較上月成長4%，與去年同期比成長39%，今年1月至3月累計營收較去年同期大幅成長91%；高毛利的品牌產品3月營收則較上月成長9%，訂單逐漸回籠，顯示市場需求有回溫跡象，惟仍需審慎評估國際經貿政策變化帶來的影響。

以區域別來看，3月單月及累計營收以歐洲地區營收占比最高，與去年3月同期比較成長36%，累計營收亦成長77%，顯示歐洲市場拓展策略獲得成效。而其他地區、美洲地區(含美國)累計營收也呈現穩健成長，僅亞洲地區(含台灣)主要受到區域產品組合出貨調整影響致營收成長幅度減緩，短期亞洲市場變數仍多，對未來持審慎中性態度。

整體來說，2025年3月營收表現符合預期，海事累計營收及單月營收與同期比較均向上成長，高毛利的品牌營收則逐漸回穩，以區域別來看，歐洲、美洲(含美國)、及亞洲以外之其他地區皆有成長。攸泰科技雖營收呈現年、月雙成長，惟國際經貿情勢及市場變化快速，公司將持續觀察未來需求變化，致力優化營運效率與產品結構以提升毛利率，靈活因應市場變動。