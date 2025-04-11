AI領軍吹反攻號角！六大電子代工齊漲 交易量突破51萬張

美國總統川普近日宣布「對等關稅」暫緩90天實施，讓台股市場獲得喘息的空間，而原先手握各種AI利多的台鏈大廠也都重返成長軌跡，隨著供應鏈回暖，有關類股獲大筆資金湧入，帶動交易量暴增，包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）等AI伺服器代工廠，都獲得市場投資人狂買、股價向上狂飆，也讓有「AI風向球」之稱的緯創及廣達盤中亮燈衝上漲停價，而六大電子類股單日交易量合計突破51.08萬張，十分驚人。

據悉，台股11日早盤持續震盪，多檔台鏈代工廠受都受到影響而開低，不過幸好盤中買盤開始進場，也讓大廠股價攜手翻紅回升，小資族也都信心大增勇敢搶進，代工龍頭鴻海也吸引了大批小資族進場買盤，也讓盤中零股成交量達到187萬股居第二，僅次於權王台積電 之後，而台積電（2330）11日以848元開低，盤中買氣回升，零股成交量逾230萬股，仍占大盤成交量之冠。

對此，鴻海股價本周來先連跌3根跌停後，10日反彈衝上漲停，統計4個交易日的零股成交量1,717萬股，僅次於台積電，11日以118.5元開低後一度下滑至117元，盤中急拉翻紅，終場收在134.5元，漲逾8.9%，單日成交量超過29.31萬張。而六大電子代工也都同樣享有買盤青睞，單日交易量飆升，其中，仁寶達到4.7萬張、緯創達到6.08萬張、廣達達到6.42萬張、英業達達到3.12萬張、金寶（2312）達到1.59萬張、鴻海達到29.31萬張，合計單日交易量突破51.08萬張。