台積電最新目標價位 大型本土法人從1500下修1190

台積電成為國安基金今天日點火護盤的重點，大型本土法人也提出台積電股價最新的報告，雖然目標價從原先的1500下修到1190元，但相較今日早盤台積電每股大約在875元的價位，大有上漲空間，仍建議投資人買進。

法人主要評估，台積電仍為未來AI需求持續升溫的主要贏家，因此將本益比自25倍僅小幅下調至20倍，搭配2025年預估EPS 59.6元推得新目標價1190元。

法人認為，台積電短期營運展望仍具韌性，然受關稅影響，消費端需求前景不明朗，預估今年美元營收將季增6%，毛利率58.4%，大致符合市場預期；另外考量不確定因素增加，因此下修2025年美元營收年增率1個百分點至24%，並認為關稅將進一步影響PC及智慧型手機需求。