快訊

晴朗炎熱！1地明天飆36度高溫 「這時鋒面到」恐再雷雨轟炸

台股延續漲勢！上漲528點終場收19,528點 台積電收889元

老闆集體哭哭！Google地圖出手管制「5星好評換贈品」 增1功能助網友檢舉

台股大逆轉！老AI個股猛秀「績」肉吸睛、緯創觸漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股11日盤中由重挫逾500點、大逆轉為上漲逾300點，直搗19,300點城池。記者林俊良／攝影
台股11日盤中由重挫逾500點、大逆轉為上漲逾300點，直搗19,300點城池。記者林俊良／攝影

國安基金上膛且財長表示將在「適當時機」調整規模，加上融資持續瘦身，台股11日盤中由重挫逾500點、大逆轉為上漲逾300點，直搗19,300點城池，老AI個股猛秀「績」肉，紛紛攜手奮起。

除鴻海（2317）、台積電（2330）、聯發科（2454）三巨頭強勢表態外，緯創（3231）更一度觸及漲停90.3元，廣達（2382）、緯穎（6669）盤中一度飆升逾8%，神達（3706）、英業達（2356）、台達電（2308）、光寶科（2301）等也聯袂漲逾5%，展現強力反攻氣勢。

由基本面觀察，老AI族群多檔個股3月繳出漂亮成績單。其中，鴻海3月營收達5,521億元、年增23.3%，勇奪上市櫃公司營收冠軍寶座；亞軍為台積電2,859億元、年增46.4%；季軍為廣達1,925億元、年增89.3%，緯創1,529.84億元、年增70.3%，位列第四。支撐上市櫃公司整體3月營收明顯成長。

此外，聯發科3月營收559.96億元，為近兩年半單月最好，月增21.2％、年增10.9％；第1季營收1,533.12億元，季增11％、年增14.8％，超越財測高標。

英業達3月營收595.22億元，月增15.2%、年增18.75%；第1季營收1,570.34億元、年增20.33％。同步刷新歷年同期最高。

台達電3月營收434.44億元、第1季營收1,189.19億元，雙創新高。

光寶科3月營收133.53億元，月增22.31％、年增23.81％；第1季營收364.17億元，季減4.91％、年增26.56％，符合預期。

神達3月營收84.91億元，再創新高紀錄，月增12.72%、年增達1.46倍；第1季營收236.65億元，季增0.9%、年成長1.45倍，續創新高。

AI 台股 緯創 關稅

延伸閱讀

美股狂飆又回跌…小股民急問台股操盤注意事項 網提醒留心「他」動態

「漲停」反彈也是史詩等級！存股哥：最好風險應對長期持有好放心

信貸還沒過台股就反彈⋯他憂來不及上車？網卻因1原因要他安心

55檔台股ETF 飆漲停

相關新聞

台股大逆轉！老AI個股猛秀「績」肉吸睛、緯創觸漲停

國安基金上膛且財長表示將在「適當時機」調整規模，加上融資持續瘦身，台股11日盤中由重挫逾500點、大逆轉為上漲逾300點...

台積電最新目標價位 大型本土法人從1500下修1190

台積電成為國安基金今天日點火護盤的重點，大型本土法人也提出台積電股價最新的報告，雖然目標價從原先的1500下修到1190...

小資族勇敢搶！台積電、鴻海奪盤中零股交易前兩大

美股周四大跌，台股11日震盪，權王台積電（2330）早盤以848元開低後一度下滑至836元，下跌27元，隨著買盤進場股價...

台積電法說會17日舉行 三大外資集體調降目標價

美國關稅事件持續引發國際股市動盪，台積電（2330）將於17日舉行法說會，但本周股價經歷漲跌停的自由落體。觀察各家外資券...

傳輝達H20可望解禁不受限制 受惠股京元電黑翻紅

市場傳出輝達（NVIDIA）H20可望解禁不受限制，受惠股京元電（2449）11日早盤股價黑翻紅。

聯發科3月營收月增21.3%、優於預期 法人為後市按讚

聯發科（2454）3月營收月增21.3%、年增10.9%，累計第1季營收年增14.9%，表現優於市場預期；法人機構表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。