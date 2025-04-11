台股大逆轉！老AI個股猛秀「績」肉吸睛、緯創觸漲停
國安基金上膛且財長表示將在「適當時機」調整規模，加上融資持續瘦身，台股11日盤中由重挫逾500點、大逆轉為上漲逾300點，直搗19,300點城池，老AI個股猛秀「績」肉，紛紛攜手奮起。
除鴻海（2317）、台積電（2330）、聯發科（2454）三巨頭強勢表態外，緯創（3231）更一度觸及漲停90.3元，廣達（2382）、緯穎（6669）盤中一度飆升逾8%，神達（3706）、英業達（2356）、台達電（2308）、光寶科（2301）等也聯袂漲逾5%，展現強力反攻氣勢。
由基本面觀察，老AI族群多檔個股3月繳出漂亮成績單。其中，鴻海3月營收達5,521億元、年增23.3%，勇奪上市櫃公司營收冠軍寶座；亞軍為台積電2,859億元、年增46.4%；季軍為廣達1,925億元、年增89.3%，緯創1,529.84億元、年增70.3%，位列第四。支撐上市櫃公司整體3月營收明顯成長。
此外，聯發科3月營收559.96億元，為近兩年半單月最好，月增21.2％、年增10.9％；第1季營收1,533.12億元，季增11％、年增14.8％，超越財測高標。
英業達3月營收595.22億元，月增15.2%、年增18.75%；第1季營收1,570.34億元、年增20.33％。同步刷新歷年同期最高。
台達電3月營收434.44億元、第1季營收1,189.19億元，雙創新高。
光寶科3月營收133.53億元，月增22.31％、年增23.81％；第1季營收364.17億元，季減4.91％、年增26.56％，符合預期。
神達3月營收84.91億元，再創新高紀錄，月增12.72%、年增達1.46倍；第1季營收236.65億元，季增0.9%、年成長1.45倍，續創新高。
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