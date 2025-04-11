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台積電法說會17日舉行 三大外資集體調降目標價

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
美國關稅事件持續引發國際股市動盪，台積電（2330）將於17日舉行法說會，但本周股價經歷漲跌停的自由落體。（路透）
美國關稅事件持續引發國際股市動盪，台積電（2330）將於17日舉行法說會，但本周股價經歷漲跌停的自由落體。（路透）

美國關稅事件持續引發國際股市動盪，台積電（2330）將於17日舉行法說會，但本周股價經歷漲跌停的自由落體。觀察各家外資券商，目前依序由滙豐、高盛、花旗證券等紛紛調降台積電目標價，仍力守千元關卡。

台積電3月合併營收2,859.57億元，月增10%、年增46.5%。外資滙豐證券日前首開調降台積電目標價第一槍，在關稅不確定因素下，考量到長期毛利率恐承壓，仍維持「買進」評等，目標價由1,500元下調至1,400元。

高盛證券則下修台積電今明兩年的預估營收及獲利，對台積電的目標價也從1,400元下修至1,200元，仍維持「買進」評等。事實上，台積電十年來的交易區間介於本益比10-29倍，最近股價已跌到低檔區，變得更有吸引力。

另外，花旗證券維持「買進」投資評等，但目標價由1,400元降至1,050元，但仍看好台積電在全球領先地位。

台積電 法說會 美國 關稅 高盛

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