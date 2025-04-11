小資族勇敢搶！台積電、鴻海奪盤中零股交易前兩大

美股周四大跌，台股11日震盪，權王台積電（2330）早盤以848元開低後一度下滑至836元，下跌27元，隨著買盤進場股價翻紅拉升至885元，台積電震盪，小資族仍勇敢搶進，盤中零股成交量逾230萬股，鴻海（2317）也同樣吸引小資族買盤，盤中零股成交量逾187萬股居第二。

美股周四下跌，道瓊工業指數下跌1,014.79點或2.5%，收39,593.66點；標普500指數下跌188.85點或3.46%，收5,268.05點；那斯達克指數下跌737.66點，或4.31%，收16,387.31點；費城半導體指數下跌7.97%。

台積電ADR周四下跌4.8%，收151.13美元，較台北交易溢價15.12%；台積電3月合併營收2,859.57億元，是歷年最旺的3月，月增10%，年增46.5%，略優於法人預期；首季合併營收8,392.54億元，為同期新高，年增41.6%。

台積電預計4月17日舉行線上法說會，公布第首季財報及第2季業績展望；法人預估，台積電第2季美元營收可望較首季成長，外部變數則包含美國對等關稅干擾景氣、美國官方力邀投資英特爾晶圓代工事業等；以台積電在1月法說會上的預估來看，今年美元營收可望年增24%至26%，法人以此推估，台積電今年合併營收有望挑戰千億美元。

台積電早盤開低震盪後走高，10時過後出現急拉，一度衝達885元；台積電本周以來高居零股成交量冠軍，統計至周四，4天下來的盤中及盤後零股成交量達3,176萬6,412股，大有股價跌，小資族持續搶進的意味，11日盤中零股成交量逾230萬股。

鴻海股價本周來先連跌3根跌停後，10日反彈衝上漲停，統計4個交易日的零股成交量1,717萬股，僅次於台積電， 11日以118.5元開低後一度下滑至117元， 盤中急拉翻紅拉升至130.5元，盤中上漲逾4%，小資族也持續買進， 盤中零股成交量超過187萬股。