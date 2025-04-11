聯發科3月營收月增21.3%、優於預期 法人為後市按讚

聯發科（2454）3月營收月增21.3%、年增10.9%，累計第1季營收年增14.9%，表現優於市場預期；法人機構表示，今年下半年聯發科將推出新的AP，2026年開始認列ASIC營收，營運正向。

分析師指出，聯發科第1季毛利率預估約47%、費用率約29%；除手機應用，聯發科在ASIC 業務策略明確，目標成為高價值IP供應商，並持續擴展在AI與車用晶片市場的版圖。近期更與輝達（NVIDIA）合作開發ARM架構AI PC解決方案，預計今年第4季量產，此外，與Google攜手推進TPU v7 Ser/Des專案，亦有望為2025至2026年營運增添成長動能。

奕力斥資1.5億美元向聯發科購買時序控制器（Discrete TCON）的營業資產、技術授權與團隊，預計今年第2季認列，加上下半年將推出新的AP，2026年開始認列ASIC營收，營運正向，雖聯發科尚未公布今年營收指引，但初步預期每股稅後純益將有接近64元的水準。