聯發科營收攀近11季高峰
聯發科（2454）昨（10）日公布3月合併營收為559.96億元，攀上近兩年半單月業績高點，月增21.2％，年增10.9％；首季合併營收1,533.12億元，為近11季新高，季增11％、年增14.8％。
聯發科原本估計，以美元兌新台幣匯率1：32.5為計算基礎，首季合併營收將介於1,408億元至1,518億元之間，昨天公布實績超越財測高標。聯發科昨天強攻漲停板1,300元收市，大漲115元，成交量1,928張，漲停委買高掛近1.3萬張。
聯發科執行長蔡力行日前表示，基於看到智慧手機受惠於中國大陸補貼政策的需求，以及因應全球關稅不確定性，客戶對電視、WiFi、平板、Chromebook的部分拉貨需求，首季營收將有優於季節性的成長。
在手機晶片業務方面，聯發科持續擴展版圖，昨日宣布推出最新5G旗艦晶片天璣9400+，強調在超高能效與效能提升的設計之下，可提供優異的生成式AI與代理式AI（Agentic AI）能力，並支援最新大型語言模型（LLM）。首批採用天璣9400+的智慧手機，預計將於本月上市。
大陸手機大廠OPPO昨日也在其新機發布會上，公布OPPO Find X8s為全球天璣9400+的首發機種。
聯發科指出，天璣9400+採用全大核CPU設計架構，包含一個最高頻率可達3.73GHz的安謀（Arm）Cortex-X925處理器，以及三個Cortex-X4、四個Cortex-A720核心，可大幅提升效能。
聯發科資深副總徐敬全提到，天璣9400+晶片透過整體效能進一步提升，讓行動裝置可高效處理各類任務，提供各種在裝置端的創新、個性化AI體驗。
聯發科強調，天璣9400+整合其第八代AI處理器NPU 890，可支援全球多個地區的大型語言模型等，且內建的天璣Agentic AI引擎，更可以將傳統AI應用程式升級為Agentic AI應用程式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言