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華城3月營收年增26% 士電減0.48%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華城（1519）、士電昨（10）日公告營收，華城3月營收19.69億元，年增26.4%；第1季累計營收44.21億元，年增45.5%，單月、首季營收皆創同期新高。

士電3月營收31.25億元，年減0.48%；第1季營收102.94億元，年增3.8%，首季營收也寫下同期新高紀錄。

華城目前在手訂單量滿檔，訂單能見度到2028年，華城指出，在美國基礎建設中，電力設備仍是美國現階段基礎建設中極重要設備且仍供不應求，仰賴進口比重高。

士電表示，持續受惠台電強韌電網計畫，積極趕工交貨中，針對外銷事業，公司的外銷市場非常多元且分散，主要以北美加拿大、美國、墨西哥、日本、東南亞、中東等，初步研判受影響程度較小。

營收 華城

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