LINE Pay 申請電支執照

台灣最大第三方支付業者連加網路（LINE Pay）（7722）昨（10）日參加券商舉辦法說會，說明營運成果與2025年展望。LINE Pay正式申請電子支付執照（EPI），看好今年雙引擎推動成長，包括拓展並深化台灣多元服務、布局國際雙向跨境支付網路，構築全球LINE Pay生態圈。

LINE Pay因日均代收付金額超過20億元，依規定向金管會申請EPI。LINE Pay董事長丁雄注表示，若主管機關通過，將在現有業務上增加儲值、轉帳、繳費、境外的匯兌等業務，加上可取得用戶實名註冊資料，可供更精確行銷資料，有利拓展業務、強化用戶黏著度，並帶動手續費、行銷科技服務、金融合作等收入。

LINE Pay去年起推動跨境支付業務，主要著墨國人赴南韓旅遊業務，今年增加南韓遊客來台透過LINE Pay支付功能。丁雄注指出，國際支付市場是LINE Pay的海外重心，若近期取得EPI，立刻推動日本與泰國的跨境支付業務，現階段也會開始以第三方支付方式（綁定信用卡）進入信用卡交易較普及的海外市場。

他觀察，台灣電子支付業務競爭激烈，LINE Pay加入後勢必會增加支出，但會盡量控管風險和投資，看好EPI執照取得後能帶來新的營運模式和營收。

因應用戶數據大量成長，以及EPI業務需要，LINE Pay今年資本支出約2億元，主要用以租賃自有IDC機房與主機管理業務。

LINE Pay統計，至今年3月底，用戶數超過1,310萬戶，全台支付據點超過61萬處，月綁卡數超過1,950萬張卡。LINE Pay昨天公布3月營收6.08億元，月增4%，年增25%，創歷年同期新高紀錄，累計第1季營收18.15億元，年增24.3%，續創單季新高，2025第1季交易量超過2,030億元，展現強勁的業務成長動能。

展望今年，持續在台灣行動支付市場擴展新服務，拓展海外市場，以擴大整體業務規模。