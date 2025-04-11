和泰車3月合併營收年減2% 車市度小月

受整體大環境影響，3月台灣汽車市場總市場登錄37,281輛，年減9.8%，車廠營收普遍衰退。龍頭車廠和泰車（2207）3月合併營收238.25億元，年減2.5%；累計今年第1季合併營收714.58億元，年增3.1%，仍創下歷史同期新高。

車廠營收中，中華車3月營收30.57億元，年減29.4%，第1季累計營收79.5億元，年減35.1%。三陽3月營收59.1億元，年增0.9%，第1季營收150.9億元，年減10.3%。裕日車3月營收14.68億元，年減38.3%，第1季營收45.5億元，年減40.1%。汎德永業3月營收42億元，年減14.16%，第1季營收131.5億元，年減2.4%。

和泰車指出，3月車市衰退，主因去年同期大量配車基期較高，以致營收減少，但今年第1季和泰旗下品牌仍持續受到顧客喜愛，Toyota+Lexus的市占率達41.1%，其中Toyota銷量32,441輛，Lexus有8,613輛，總計41,054輛。Toyota與Lexus合計登錄車數亦有成長，首季比去年同期成長10.4%，穩定維持市場領先地位。

汎德永業表示，3月BMW及MINI新車到港順利，銷售數量呈年增趨勢，但因Porsche到港車數較少，致整體營收較去年同下滑14.16%，從新車到港時程來看，BMW正年式新車款預計自4月起大量抵港，其中包括去年底發表的全新1系列與第四代X3，另外還有X1、X2及2系列Active Tourer等熱銷車型同步到港，整體新車到港數量將更為齊全，可陸續滿足先前訂單需求，持續帶動營運成長。

中華車營收衰退主因仍為MG的新車受自製率影響後，持續進行調整所致。三陽3月營收已維持去年同期水準，機車銷售表現的挹注不容小覷。