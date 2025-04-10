東陽期 區間操作
東陽（1319）為全球第一大售後維修（AM）製造商，期貨法人表示，長期樂觀看待東陽營運，惟短期受全球圍繞美國對等關稅的經濟不確性氛圍影響下，建議先以區間操作保守因應，長期再擇機布局因應。
東陽公布3月營收25.5億元，月增1.7%、年增11.9%，創歷史新高；首季營收72.9億元，季增5.3%、年增18.1%，主要受惠AM售後維修市場持續暢旺，以及中國OEM電動車需求帶動。
國票期貨分析師廖千慧表示，展望2025年，隨北美二手車齡緩增，以及北美保險公司擴大採用AM件賠付，將有助AM滲透率逐年提升。為滿足強勁AM需求，東陽短期內透過產線優化及新增大型機台，預計可提升10%產能；長期則計劃分別在安南科工、七股工業區以及租賃新市產業園區陸續擴廠，並持續優化本廠產線及擴充產能，以提升出貨量能。
OEM方面，儘管大陸OEM市場受客戶訂單減少影響，營運規模縮減，但東陽近年積極切入電動車零部件市場，預計該業務占比有望從2024年的25%升至30%。此外，台灣OEM市場在國產自製率議題下，有助獲得更多訂單，預期整體OEM低個位數成長。
在基本面方面，雖第2季為AM件傳統淡季、北美汽車關稅造成全球經濟不確定性因素增加，不過，隨AM在北美滲透率持續提升，以及科工區和七股工業區擴廠計畫預計今年動土，後市可期。（國票期貨提供、記者崔馨方整理）
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