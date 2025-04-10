OPEC+在4月會議聲明中指出，如果市場發生變化，可能會暫停或撤回增產計畫。期貨法人表示，隨著油價自對等關稅宣布後跌破70美元大關，不排除OPEC+再次修正增產計畫的可能性，預期油價可能持續區間震盪格局。

國泰證期顧問部分析師李修豪表示，美國總統川普雖然宣布對部分國家緩徵關稅，但與中國大陸的貿易戰持續升溫，大陸9日宣布對美國所有商品的關稅由34%提升至84%，隨後川普宣布再將中國大陸的開徵稅率從104%增加至125%，美中貿易戰仍無消退跡象，且大多數國家對等關稅雖然暫緩90天，仍有10%基準關稅，依然不利未來原油需求。

另外，OPEC+於3日意外決定加速增產，計劃5月起將總產量提高至每日41.1萬桶。此外，川普於2日宣布兩階段對等關稅，第一階段為所有進口商品加徵10%關稅，第二階段為對所有國家課徵貿易徵收11%至50%不一的對等關稅，激進的貿易政策引發投資人對經濟衰退的擔憂，WTI輕原油一度跌破60美元大關，但隨著川普於9日宣布對多數國家第二階段的對等關稅將暫緩，緩解投資人對衰退風險的憂慮，油價於9日回升超過4%站回60美元大關。

庫存部分，截至4日當周EIA原油庫存較上周增加255.3萬桶，高於市場預期的220萬桶，連續兩周增幅高於市場預期，顯示美國原油需求略為平淡。（國泰期貨提供）

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