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對陸關稅達145% 美股道瓊跌逾千點、史指挫3.5%

台指期漲停 新紀錄

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（10）日指數齊步走強，現貨指數勁揚1,608點收19,000點；台指期直攻漲停板，一價到底，大漲1,718點收18,902點，創台指期史上首次漲停紀錄，逆價差98.03點。期貨分析師表示，目前仍為空頭格局容易大漲大跌，後續仍須留意風險並注意貿易戰動態。

台指期受川普暫停關稅影響，昨日開盤再次上演「開盤即收盤」的戲碼。各類股全面開花，反彈臨近至5日均線附近，終場指數上漲1,718點作收。

綜合期貨法人指出，目前指數持續受市場消息面影響，波動劇烈，在沒有繼續破底前，有機會形成反彈。雖然目前市場壓力有所緩解，仍須注意關稅只是暫緩90天，尚未完全解除警報，但仍須隨時留意川普政策帶來的衝擊，尤其中美雙方關稅鬥爭。

籌碼面部分，三大法人賣超69.1億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,839口至5,651口，其中外資淨空單減少5,221口至22,650口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加5,143口至9,027口。

統一期貨分析，檢視選擇權金流，外資布局7.7億元偏多部位，自營商則布局0.23億元偏多部位。選擇權未平倉部分，4月月選價平近九檔賣權最大未平倉上升1,500點至19,000點，買權最大未平倉也上升1,000點至19,000點，最大OI區間上移，顯示市場偏多氛圍。

期貨方面，外資在夜盤大幅減碼7,652口空單，日盤再減碼196口，未平倉淨空單大幅降至20,423口。十大特定法人大幅加碼5,143口多單至9,027口，顯示市場整體偏多布局明顯。

永豐期貨指出，全月份未平倉量put／call ratio值由0.55上升至0.64。VIX指數下降6.63至40.3。外資台指期買權淨金額0.44億元 ; 賣權淨金額15.21億元，因此整體選擇權籌碼面偏多。

台指期

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