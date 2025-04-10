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Gogolook Q1營收年增15.6% 刷新歷史同期紀錄

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Gogolook與菲律賓中華銀行（RCBC）進行防詐合作，開創當地傳統銀行合作的示範案例。圖／Gogolook提供
Gogolook與菲律賓中華銀行（RCBC）進行防詐合作，開創當地傳統銀行合作的示範案例。圖／Gogolook提供

Gogolook今（10）日公布2025年3月合併營收再創新高。受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局，Gogolook 3月單月營收0.86億元，較去年同期成長31%，並創下歷史同期最佳表現。第一季累計營收達2.39億元，較去年同期成長15.6%，同步刷新歷史同期紀錄。

展望2025年，隨著全球政治與經濟局勢動盪加劇，各國對資安與防詐服務的需求將迅速攀升。Gogolook的消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大核心業務將藉此契機全面加速擴張。

由於軟體產業具備營收擴增時成本增加幅度小的特性，Gogolook在營收持續成長並達到關鍵規模 (Critical Mass) 後，搭配AI（人工智慧）技術持續提升營運效率，2025年將邁入穩健、持續成長的獲利元年，為公司長期財務表現與股東價值創造新高峰。

針對本月初美國總統川普宣布的對等關稅措施，Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，Gogolook為純軟體企業，本質上不受貿易戰所引起的關稅衝擊，直接影響非常有限。「我們將持續密切關注國際政策的變化並靈活的調整策略。此外，我們也觀察到，當全球政經環境動盪不安時，市場對資安防詐與金融科技服務的需求反而會提升，我們預期Gogolook的成長動能將更為強勁。」

Gogolook於去年11月下旬獲證交所董事會准改列一般板上市，並已於3月18日舉辦改列上市前業績發表會，目前預計於5月改列一般板上市。

Gogolook持續投資創新的AI防詐應用，同時加速海外新市場拓展。Whoscall的MAU（月活躍用戶）現以泰國增速表現最亮眼，並已正式超過台灣，成為Whoscall用戶最多的市場。而3月底發生於緬甸中部，並波及泰國之芮氏規模7.7強震事件，Gogolook泰國營運據點各項營運活動均維持正常運作，並無重大影響。

Gogolook 營收

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