快訊

關稅豁免行情僅1天？美股早盤續挫 道瓊下殺千點、台積電ADR跌5%

遭爆街頭激吻片？家屬曝金賽綸當時動向 手機紀錄揭戀情真相

眾福科董事會通過買回100萬股公司股份 40元至60元區間

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

眾福科（3168）董事會10日決議，為維護公司信用及股東權益，將於11日起兩個月內，以每股40元至60元區間，自集中交易市場買回100萬股，約占公司已發行股份總數比率1.28%。

戶外專業顯示器製造商眾福科今年3月合併營收3.06億元，月增15.3%，年微減0.2%。累計今年首季合併營收8.16億元，季增2.7%，年減5.2%。

眾福科2024年合併營收34.18億元，年減12.7%，主要是受船舶客戶單一產品庫存過高，致產品遞延出貨至今年影響。毛利率25.03%，年增1.22個百分點。稅後純益2.23億元，年減20%。每股稅後純益2.93元。

眾福科董事會決議超額配息，擬配發3元現金股利，配息率達102.4%。這項配息案，將於5月23日股東常會承認。

營收 配息

延伸閱讀

IC通路雙雄文曄、大聯大 首季營收同步超越財測高標

友達、群創、彩晶營收升溫

大綜3月合併營收月增6% 出貨動能強勁

玉晶光3月合併營收月增36% 客戶未砍單

相關新聞

長榮航營收／第1季549億元創新高 貨運表現穩定增長

長榮航空（2618）3月合併營收達182.24億元，年增率2.85%，累計第1季合併營收549.44億元創同期新高，年增...

聯發科首季營收1533億元、年增14.9% 超越財測目標

IC設計龍頭聯發科（2454）公布3月合併營收達560億元，月增21.3%、年增10.9%，第1季合併營收達1533.1...

股價抗跌！大摩、花旗點讚AI供應鏈緯穎 受關稅影響較小

近日川普關稅政策影響全球股市，市場擔心供應鏈成本上升，不過緯穎（6669）由於多數產能集中於墨西哥，受關稅影響較小，加上...

聯發科營收／3月業績登近30個月高點 首季超越財測高標

晶片大廠聯發科（2454）於10日公布3月業績，達559.96億元，月增逾二成，並站上近30個月高點。

技嘉營收／3月223億元、月減0.02% 第1季營收同期新高

技嘉（2376）10日公布3月營收223.23億元，月減0.02%，年減7.96%，今年第1季營收657.40億元，創同...

和碩營收／3月846億元、月增2% 估第2季資訊業務成長

和碩（4938）10日公告今年3月營收，受惠資訊（NB產品為主）及車用產品增長，帶動營收月增2.61%，展望本季營運，和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。