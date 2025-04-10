眾福科董事會通過買回100萬股公司股份 40元至60元區間

眾福科（3168）董事會10日決議，為維護公司信用及股東權益，將於11日起兩個月內，以每股40元至60元區間，自集中交易市場買回100萬股，約占公司已發行股份總數比率1.28%。

戶外專業顯示器製造商眾福科今年3月合併營收3.06億元，月增15.3%，年微減0.2%。累計今年首季合併營收8.16億元，季增2.7%，年減5.2%。

眾福科2024年合併營收34.18億元，年減12.7%，主要是受船舶客戶單一產品庫存過高，致產品遞延出貨至今年影響。毛利率25.03%，年增1.22個百分點。稅後純益2.23億元，年減20%。每股稅後純益2.93元。

眾福科董事會決議超額配息，擬配發3元現金股利，配息率達102.4%。這項配息案，將於5月23日股東常會承認。