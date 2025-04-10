眾福科董事會通過買回100萬股公司股份 40元至60元區間
眾福科（3168）董事會10日決議，為維護公司信用及股東權益，將於11日起兩個月內，以每股40元至60元區間，自集中交易市場買回100萬股，約占公司已發行股份總數比率1.28%。
戶外專業顯示器製造商眾福科今年3月合併營收3.06億元，月增15.3%，年微減0.2%。累計今年首季合併營收8.16億元，季增2.7%，年減5.2%。
眾福科2024年合併營收34.18億元，年減12.7%，主要是受船舶客戶單一產品庫存過高，致產品遞延出貨至今年影響。毛利率25.03%，年增1.22個百分點。稅後純益2.23億元，年減20%。每股稅後純益2.93元。
眾福科董事會決議超額配息，擬配發3元現金股利，配息率達102.4%。這項配息案，將於5月23日股東常會承認。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言