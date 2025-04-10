瑞儀董事會決議 買回1000萬股庫藏股「107元至190元」

瑞儀（6176）董事會10日決議，將於未來兩個月，自集中交易市場買回1,000萬股庫藏股，預計買回股價區間為107元至190元，亦即將以19億元上限，買回占公司已發行股份的2.15%。

光模組大廠瑞儀董事會並決議，擬配發10.5元現金股利，創史上新高紀錄。這也是繼瑞儀前兩年均配息10元之後，第3年配息超越一個股本。瑞儀並公告，將於4月24日召開法人說明會，說明去年及今年首季營運成果，並展望未來景氣走勢。

瑞儀去年獲利表現創史上新高，但配息率確不如前兩年，應該與瑞儀董事會日前也核准創紀錄的資本支出預算案有關。瑞儀表示，將投資高雄前鎮科技產業園區、及竹南科學園區的新建廠房及購置機器設備約133億元。投資日期將依各資本支出預算計畫案進行。