欣新網營收／3月、第1季雙創同期新高 年增逾20%

全整合電商營運服務商欣新網（2949）公告3月營收4.4億元，月增6.4%，年增22.6%；第1季合併營收11.98億元，年增20.4％，雙雙創下同期歷史新高。

欣新網表示，3月營收雙增，主要是擴大品牌合作與營運策略持續發酵，推升營收正向成長。子公司「一起實驗」加入集團後展現高成效，透過精準選品、KOL協同行銷與客製化導流策略，打造「Morus V6手持式電子衣櫥」自動貼合掛燙機、「ZENOMI小鮮封」真空封口機與「PLAUD NotePin錄音膠囊」等三項群眾募資爆款商品，為欣新網第1季營收增添活水。

欣新網指出，許多品牌開始採用群眾募資的數位行銷模式，為產品提供更多行銷和曝光機會，在市場初期階段驗證其市場需求和目標客群。「一起實驗」在產品募資階段屢創佳績，欣新網將結合精準行銷與服務優勢，在產品募資後持續推動產品上市後銷售一條龍服務，長尾效應可持續挹注營運發展。也將利用募資經驗為既有國內外服務品牌之產品提供更多元化的行銷策略和產品推廣服務，擴大市場影響力和業務範圍。法人認為，公司今年營收可望實現雙位數成長。