快訊

朱立倫邀15縣市共商美關稅 發表「4點聲明」：開放陸客、普發1萬元

看不到盡頭…美中大打貿易戰 CNN曝北京不讓步原因

捧紅陶大偉、孫越！「小人物狂想曲」金鐘製作人病逝享壽82歲

欣新網營收／3月、第1季雙創同期新高 年增逾20%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全整合電商營運服務商欣新網（2949）公告3月營收4.4億元，月增6.4%，年增22.6%；第1季合併營收11.98億元，年增20.4％，雙雙創下同期歷史新高。

欣新網表示，3月營收雙增，主要是擴大品牌合作與營運策略持續發酵，推升營收正向成長。子公司「一起實驗」加入集團後展現高成效，透過精準選品、KOL協同行銷與客製化導流策略，打造「Morus V6手持式電子衣櫥」自動貼合掛燙機、「ZENOMI小鮮封」真空封口機與「PLAUD NotePin錄音膠囊」等三項群眾募資爆款商品，為欣新網第1季營收增添活水。

欣新網指出，許多品牌開始採用群眾募資的數位行銷模式，為產品提供更多行銷和曝光機會，在市場初期階段驗證其市場需求和目標客群。「一起實驗」在產品募資階段屢創佳績，欣新網將結合精準行銷與服務優勢，在產品募資後持續推動產品上市後銷售一條龍服務，長尾效應可持續挹注營運發展。也將利用募資經驗為既有國內外服務品牌之產品提供更多元化的行銷策略和產品推廣服務，擴大市場影響力和業務範圍。法人認為，公司今年營收可望實現雙位數成長。

營收 群眾募資

延伸閱讀

崇友營收／3月創歷史新高 今年起進入新梯認列潮

永豐餘營收／3月66.8億元 年增1.8%

川普關稅前夕拉貨潮！首季出口1295億美元創高 財政部：前所未有大爆發

多檔餐飲股首季營收登頂！八方雲集3月、首季皆締新猷最猛

相關新聞

龍巖2024年「股利0元」 連續3年有賺錢不配息

龍巖（5530）10日公告，決議不發放股利，這也是龍巖連續第三年有獲利但決議不發放股利。另，龍巖同步發布營收，3月營收5...

宜特3月營收月增9.5% 明起實施庫藏股買回5000張

電子產品驗證服務公司宜特（3289）今（0）日公告2025年3月合併營收約3.94億元，月增9.38%，與去年同期相比增...

瓦城營收／首季近16億元 創同期新高

瓦城泰統（2729）集團首季農曆春節行銷策略奏效，成功吸引消費客群回流，加上228連假帶動聚餐需求，旗下品牌餐廳來客量顯...

漢來美食營收／第1季17.35億元創新高 配息高達7.5元

漢來美食（1268）10日公告3月營收，單月營收4.87億元，月增4.50%，年減0.01%；第1季營收17.35億元，...

網路家庭營收／3月29.6億元 年月雙減

網路家庭（8044）公布3月營收29.6億元，月減4.2%，與去年持平或略減0.5%。近期受到股災影響，內需股也因市場擔...

群聯3月營收56.98億元、月增26% 寫一年來新高

NAND 控制晶片暨 NAND 儲存解決方案整合服務廠群聯（8299）今 (10)日 公布2025年3月合併營收為56....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。