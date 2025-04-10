亞翔3月業績月增88.5% 洋基增0.4%
無塵室工程廠商亞翔（6139）、洋基工程及漢科昨（10）日公告3月業績出色，亞翔為56.57億元，月增88.5%，攀上近八個月高點；洋基工程為13.2億元，月增0.4%，來到近三月新高；漢科為4.37億元，月增6.2%，寫近四個月新高。
亞翔首季合併營收121.56億元，季增13.2%，年減35.9%。亞翔統計，截至去年11月為止在手訂單為1,356.68億元，續創歷史新高，樂觀看待2025年台灣市場成長性。
洋基工程首季合併營收39.46億元，季減24.7%，年增43.3%。
漢科首季合併營收12.41億元，季減8.7%，年減5.6%。受惠晶圓廠及記憶體廠啟動海外擴廠作業，漢科看好2025年營運朝正向發展，已經開始就設立德國分公司做準備。
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