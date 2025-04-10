快訊

注意濃霧今暖熱 吳德榮：明晚鋒面雷雨炸全台 下周突轉夏天飆35度高溫

對陸關稅達145% 美股道瓊跌逾千點、史指挫3.5%

亞翔3月業績月增88.5% 洋基增0.4%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

無塵室工程廠商亞翔（6139）、洋基工程及漢科昨（10）日公告3月業績出色，亞翔為56.57億元，月增88.5%，攀上近八個月高點；洋基工程為13.2億元，月增0.4%，來到近三月新高；漢科為4.37億元，月增6.2%，寫近四個月新高。

亞翔首季合併營收121.56億元，季增13.2%，年減35.9%。亞翔統計，截至去年11月為止在手訂單為1,356.68億元，續創歷史新高，樂觀看待2025年台灣市場成長性。

洋基工程首季合併營收39.46億元，季減24.7%，年增43.3%。

漢科首季合併營收12.41億元，季減8.7%，年減5.6%。受惠晶圓廠及記憶體廠啟動海外擴廠作業，漢科看好2025年營運朝正向發展，已經開始就設立德國分公司做準備。

洋基 營收

延伸閱讀

MLB／洋基「御氣球」守護神連2場表現差 布恩：低潮會很快過去

MLB／洋基老虎上演高中同學內戰！弗里德飆11K技壓弗列爾提

MLB／葛里沙姆不可能每天當英雄 洋基中斷開季連8戰全壘打

MLB／葛里沙姆雙響砲收拾海盜 洋基開季8戰25轟破紀錄

相關新聞

和泰車3月合併營收年減2% 車市度小月

受整體大環境影響，3月台灣汽車市場總市場登錄37,281輛，年減9.8%，車廠營收普遍衰退。龍頭車廠和泰車（2207）3...

統一3月營收年增7% 統一超增4%

統一（1216）集團主要企業3月營收昨（10）日出爐，受惠於旗下轉投資統一中控、統一超及家樂福等流通事業挹注，統一3月營...

LINE Pay 申請電支執照

台灣最大第三方支付業者連加網路（LINE Pay）（7722）昨（10）日參加券商舉辦法說會，說明營運成果與2025年展...

保瑞3月合併營收年增94%

保瑞（6472）昨（10）日公告3月合併營收14.7億元，年增94.9%。受惠CDMO強勁表現，第1季營收達48.3億元...

華城3月營收年增26% 士電減0.48%

華城（1519）、士電昨（10）日公告營收，華城3月營收19.69億元，年增26.4%；第1季累計營收44.21億元，年...

中鋼3月營收年減10% 葡萄王3月合併營收年減3%

中鋼（2002）昨（10）日公布3月營收達292.96億元，月增4%、年減10.8%；累計今年第1季營收831.7億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。