富邦媒3月業績月增7.9% 網家減4.2%
電商雙雄富邦媒（8454）、網家3月業績出爐，富邦媒為89.6億元，月增7.9%，年減0.7％；網家為29.6億元，月減4.2%，年減0.5%。
富邦媒首季合併營收264億元，年減1.76%。富邦媒旗下momo購物網統計，3月營運動能主力來自婦女節檔期促銷，帶動彩妝與臉部保養類商品熱銷，尤以精華液、乳液與乳霜等保養品類表現亮眼。平台數據顯示，該類單品客單價大幅上升，成為本月主要貢獻品類之一。
網家則說，近期蘋果商品銷售仍看好，11日上午9時起開賣蘋果iPad新品預購，包括「iPad Air M3」及「iPad A16 （11代）」，兩款新品最小儲存容量皆從128GB起跳，且與前一代相比，售價皆未調漲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言