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富邦媒3月業績月增7.9% 網家減4.2%

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

電商雙雄富邦媒（8454）、網家3月業績出爐，富邦媒為89.6億元，月增7.9%，年減0.7％；網家為29.6億元，月減4.2%，年減0.5%。

富邦媒首季合併營收264億元，年減1.76%。富邦媒旗下momo購物網統計，3月營運動能主力來自婦女節檔期促銷，帶動彩妝與臉部保養類商品熱銷，尤以精華液、乳液與乳霜等保養品類表現亮眼。平台數據顯示，該類單品客單價大幅上升，成為本月主要貢獻品類之一。

網家則說，近期蘋果商品銷售仍看好，11日上午9時起開賣蘋果iPad新品預購，包括「iPad Air M3」及「iPad A16 （11代）」，兩款新品最小儲存容量皆從128GB起跳，且與前一代相比，售價皆未調漲。

富邦媒 網家

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