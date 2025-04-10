緯穎需求強勁 花旗喊買

近日川普關稅政策影響全球股市，市場擔心供應鏈成本上升，不過緯穎（6669）由於多數產能集中墨西哥，關稅影響較小，加上近期公布3月營收亮眼，股價相對抗跌，外資花旗、大摩紛紛於最新報告中點讚，其中花旗給予「買進」評等，大摩給出「優於大盤」。

目標價方面，兩者皆維持原先目標價，花旗給出3,500元，大摩是3,100元。

花旗表示，緯穎3月營收866億元，超出花旗及市場預期，分別高出71%與108%。2025年第1季營收1,707億元，同樣高於花旗及市場預期27%與36%。其中第1季強勁表現主要來自亞馬遜對AI／ASIC伺服器的強勁需求，以及微軟與Meta對一般用途伺服器的訂單。

大摩指出，緯穎來自AI伺服器營收3月成長幅度超越一般伺服器，但一般伺服器仍然是營收主要來源。根據調查，AI需求動能依然強勁且可能季增，假設AI營收占比約25%，每組亞馬遜Trainium2伺服器機櫃平均單價為27.5萬美元，估算緯穎在第1季出貨約4,800組Trainium2機櫃。

緯穎由於第1季的一般伺服器需求非常強勁，大摩認為其中部分是提前拉貨驅動，因此預期第2季一般伺服器動能會季減；不過ASIC伺服器需求應可在第2季持續季增。

且為因應墨西哥關稅風險而提前出貨也是推動力之一，儘管市場對於川普政府近期宣布的互惠關稅計畫有所擔憂，但由於符合美墨加協定規範商品與服務可免於關稅，尤其對緯穎而言，其約有70%的產能設於墨西哥，負責伺服器機櫃組裝，並符合協定中的原產地規則。