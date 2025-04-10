研華揪伴 衝刺 AI 業務
工業電腦龍頭研華（2395）衝刺AI業務，昨（10）日宣布與國際數位產品技術顧問龍頭Nagarro達成AI策略合作夥伴關係，將共同強化邊緣AI軟硬體整合能力。
研華表示，此次合作不僅是技術整合的突破，更是研華持續擴大全球邊緣AI市場布局重要策略之一，雙方將攜手從台灣、印度、德國、日本至國際市場，打造邊緣運算互聯生態系。
研華強調，將以領先市場的邊緣AI運算平台為核心，推動研華EdgeSync （Software-defined architecture）升級，同時透過支援各大主流AI晶片公司的容器化架構，降低軟硬體整合的開發門檻，進一步強化研華WISE-Edge雲邊偕同平台。
研華嵌入式事業群總經理張家豪表示，在研華WISE-Edge連結邊緣端到雲的軟硬體整合策略中，EdgeSync SDK（軟體開發套件） 是不可或缺的戰略工具。
藉由與Nagarro合作，研華預期能提升WISE-Edge平台的完整度與影響力，為產業夥伴提供更全面的系統解決方案，幫助企業快速部署AI應用，推動智慧製造、智慧醫療、智慧城市和交通運輸等關鍵產業的數位化轉型。
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