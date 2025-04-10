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群聯3月合併營收月增25％ 衝一年高點

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片暨模組廠群聯（8299）昨（10）日公布3月營收月增逾二成，並站上近12個月高點，首季營收則季增約一成。

群聯3月合併營收為56.97億元，月增25.8％，年減15.9％；首季合併營收138.38億元，季增一成，年減16.2％。

群聯執行長潘健成表示，從3月初的深圳閃存峰會CFMS，接著輝達GTC大會，到3月底的AI EXPO模覽會，大家在討論的都是如何將AI落地普及民主化、如何讓百工百業加速導入AI以提升競爭力，或如何依據各種AI應用場景，在邊緣地端微調訓練AI模型等議題。

潘健成指出，上述議題討論的根本問題不外乎為成本、資料保密與客製化等三大方向。群聯的獨家專利aiDAPTIV+邊緣AI解決方案，可解決上述三大痛點。

AI 營收 群聯

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