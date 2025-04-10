快訊

注意濃霧今暖熱 吳德榮：明晚鋒面雷雨炸全台 下周突轉夏天飆35度高溫

對陸關稅達145% 美股道瓊跌逾千點、史指挫3.5%

聯發科 挑逾120天

經濟日報／ 記者何佩儒整理

聯發科（2454）因並非直接出口產品到美國，因此對等關稅對聯發科不會有直接影響，加上中國也報復性對美加徵關稅，反而使得聯發科成為轉單受惠者。

聯發科昨天開盤跳空漲停鎖住，萬張買單高掛，收在漲停價1,300元。法人分析，一旦美國針對晶片課徵個別關稅，中國也會跟著報復，將影響聯發科手機主要競爭對手高通出口到中國的成本，品牌廠為避免關稅成本，有望將訂單轉向較具性價比的聯發科，預期聯發科在旗艦機市場占有率將可提升。另外聯發科積極拓展ASIC業務，預計明年開始貢獻營收，採用台積電3奈米製程。

看好聯發科的投資人可挑選價內外20%以內、有效天期120天以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

聯發科 關稅

延伸閱讀

川普暫緩實施對等關稅 亞股應聲飆漲、收盤齊揚

川普對等關稅暫緩90天 農漁產業稍鬆口氣

對等關稅衝擊6項農產 農業部估台實質稅率僅9.3%

聯發科首季營收1533億元、年增14.9% 超越財測目標

相關新聞

和泰車3月合併營收年減2% 車市度小月

受整體大環境影響，3月台灣汽車市場總市場登錄37,281輛，年減9.8%，車廠營收普遍衰退。龍頭車廠和泰車（2207）3...

統一3月營收年增7% 統一超增4%

統一（1216）集團主要企業3月營收昨（10）日出爐，受惠於旗下轉投資統一中控、統一超及家樂福等流通事業挹注，統一3月營...

LINE Pay 申請電支執照

台灣最大第三方支付業者連加網路（LINE Pay）（7722）昨（10）日參加券商舉辦法說會，說明營運成果與2025年展...

保瑞3月合併營收年增94%

保瑞（6472）昨（10）日公告3月合併營收14.7億元，年增94.9%。受惠CDMO強勁表現，第1季營收達48.3億元...

華城3月營收年增26% 士電減0.48%

華城（1519）、士電昨（10）日公告營收，華城3月營收19.69億元，年增26.4%；第1季累計營收44.21億元，年...

中鋼3月營收年減10% 葡萄王3月合併營收年減3%

中鋼（2002）昨（10）日公布3月營收達292.96億元，月增4%、年減10.8%；累計今年第1季營收831.7億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。