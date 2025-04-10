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南亞科首季每股虧0.63元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

南亞科（2408）昨（10）日公布首季稅後淨損19.41億元，虧損較前一季與去年同期擴大，單季每股淨損0.63元，不僅連續十季虧損，也是五季來虧損最大。

南亞科首季毛利率負15%，較前一季與去年同期惡化；營益率負43.9%，較前一季與去年同期惡化；稅後淨損19.41億元，虧損較上季與去年同期擴大，淨利率負27%，每股淨損0.63 元。

南亞科指出，首季DRAM平均售價（ASP）季減低個位數百分比（1%至3%），即便均價走跌，出貨量持續增加，銷售量季增高個位數百分比（7%至9%）。

南亞科持續精進技術，公司透露，旗下10奈米級第二代製程（1B）投片已於第2季達到產能的三分之一，16Gb 5600 DDR5產品也在上季開始交貨，速度6400的產品本季送樣中。

此外，10奈米級第三代製程（1C）、第四代製程（1D）與客製化產線開發如期進行，將進一步強化公司在市場上的差異化競爭力。

南亞科 奈米

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