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台達電 兩檔帶勁

經濟日報／ 記者徐牧民整理

台達電（2308）3月合併營收達434.44億元，創單月新高，月增14%，年增38%，主要受惠資通訊基礎設施AI伺服器電源、液冷散熱解決方案出貨暢旺。

法人指出，GB200出貨轉為順暢，疊加水冷解決方案營收占比提高，預估AI相關產品營收占比將由2024年5%提高到2025年10%至15%，成長超過20%，有效抵銷因為電動車事業衰退下所帶來的負面影響。另外，考量AI產品出貨增加，加上不同世代AI產品價值貢獻持續提高（PSU+BBU）台達電營收獲利將逐季逐年走高。

輝達新一代AI伺服器電源功率大幅飆升，台達電以獨家封裝技術，創造差異化優勢，預計明年下半年量產。

權證發行商建議，可選擇價內外20%以內、距到期日120天以上的權證入手。（元大證券提供）

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AI 台達電

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