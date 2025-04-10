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聯電、東陽 四檔搶眼

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
聯電。 聯合報系資料照
聯電。 聯合報系資料照

台股近日由於川普關稅政策，大盤整體表現震盪，其中聯電（2303）由於具高殖利率概念，表現亮眼，而東陽（1319）則受惠AM題材股價抗跌，發行券商建議，對於聯電、東陽偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

外資高盛維持聯電「中立」評等、目標價39元不變。針對市場傳出聯電與格羅方德合併一事，高盛指出，由於雙方核心業務均屬於傳統晶圓代工，市場高度重疊，因此認為潛在的合併案所帶來的營收綜效有限，且市場競爭格局不變、地理擴展效益不明確、還有監管風險的審查，使得最終合併落實仍具有高度的不確定性。

基本面上，聯電預估2025年產業會有些復甦，產業庫存經過幾個季度調整後已回到正常，但車用需要更多時間，預計回到正常要到今年第2季。雖然成熟製程競爭激烈，但預估2025年晶圓出貨會增加。

東陽方面，法人指出，AM市場面對車輛購置及維修成本提升的負擔，消費者購車意願將趨於保守，更多人選擇延長現有車輛的使用年限，並透過定期維修保養來維持車輛性能，在此趨勢下，售後維修市場需求有望大幅增長。

東陽於2024年至2025年擴大模具開發及擴充產能，其中，科工區跟七股廠今年即將開始動工，廠房建造支出約12.5億，預計2026年底完工，將有助於今年營運，以及未來幾年AM營收的增長。

權證發行商建議，看好聯電、東陽股價後市表現的投資人，可選價內外20%以內、有效天期逾90天的商品介入。

晶圓代工 東陽 聯電

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