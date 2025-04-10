宏全3月合併營收年增績增13% 接單暢旺

飲料包材製造龍頭宏全（9939）受惠新產能持續開出，帶動營運規模持續擴大，昨（10）日公布3月合併營收26.68億元、年增13.3%；累計第1季合併營收72.8億元、年增12.4%，3月及第1季營收雙創歷史同期新高。

業內人士指出，宏全本季訂單湧入，加上進入傳統旺季，產能接近滿載，預期營運可望逐月增溫，全年營收有望突破300億元大關，全年可望寫下新高紀錄。法人估，宏全今年可望賺逾一個資本額。

面對美國對等關稅政策，宏全表示，集團銷美包材占整體營收比重不到1%，加上在各國都是百分之百內銷客戶，因此關稅提高對整體營運影響很小。

宏全因應產業持續成長及滿足客戶需求，今年啟動大投資計畫，規劃於台灣、東南亞及中國大陸，再增設五條無菌飲料生產線，預計可增加4,000萬箱產能，初估總投資金額在50億至70億元之間。

法人指出，宏全的成長動能來自各地區的新產能持續開出，包括東南亞的緬甸宏佳廠已在第1季投產；印尼KIIC廠第2季廠房完工，下半年投產；建廠中的印尼板底蘭廠，預計明年第1季投產；泰國宏信廠也訂明年第2季投產。