長榮航營收／第1季549億元創新高 貨運表現穩定增長

長榮航空（2618）3月合併營收達182.24億元，年增率2.85%，累計第1季合併營收549.44億元創同期新高，年增率5.83%，。

3月客運營收達115.75億元，年增率為-4.77 %，貨運營收達45.42億元，年增率為21.38%。

3月份客運營收，歐美長線載客率穩定維持在8成以上水準。東南亞航線的清邁、峴港及河內等熱門旅遊航點表現依然亮眼，載客率超過9成。東北亞航線適逢賞櫻季節開始，訂位需求穩定。

貨運方面，第1季季末需求穩定成長，台灣AI伺服器、東南亞服飾與電子產品及大陸電商等貨源量能穩定，長榮航空充分運用貨機及客機艙腹運能，整體貨運營收表現穩定增長。

長榮航空持續擴充機隊並提升服務品質，於4月8日再迎接一架全新波音787-9飛機交付，配置皇璽桂冠艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等服務的新機，將於5月16日起執飛桃園──慕尼黑航線，並於5月27日起投入桃園──米蘭航線營運。