快訊

貪汙案沈慶京打誇張牌「20公斤」手銬、腳鐐防逃 檢察官回應了

看不到盡頭…美中大打貿易戰 CNN曝北京不讓步原因

長榮航營收／第1季549億元創新高 貨運表現穩定增長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空（2618）。聯合報系資料照
長榮航空（2618）。聯合報系資料照

長榮航空（2618）3月合併營收達182.24億元，年增率2.85%，累計第1季合併營收549.44億元創同期新高，年增率5.83%，。

3月客運營收達115.75億元，年增率為-4.77 %，貨運營收達45.42億元，年增率為21.38%。

3月份客運營收，歐美長線載客率穩定維持在8成以上水準。東南亞航線的清邁、峴港及河內等熱門旅遊航點表現依然亮眼，載客率超過9成。東北亞航線適逢賞櫻季節開始，訂位需求穩定。

貨運方面，第1季季末需求穩定成長，台灣AI伺服器、東南亞服飾與電子產品及大陸電商等貨源量能穩定，長榮航空充分運用貨機及客機艙腹運能，整體貨運營收表現穩定增長。

長榮航空持續擴充機隊並提升服務品質，於4月8日再迎接一架全新波音787-9飛機交付，配置皇璽桂冠艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等服務的新機，將於5月16日起執飛桃園──慕尼黑航線，並於5月27日起投入桃園──米蘭航線營運。

營收 長榮航空

延伸閱讀

可成3月合併營收月增15% 盛群增2%

仁寶3月合併營收月增12% 華星光增2%

辛耘3月合併營收月增6.6％ 弘塑增27％

志強3月合併營收年增40% 締造新紀錄

相關新聞

長榮航營收／第1季549億元創新高 貨運表現穩定增長

長榮航空（2618）3月合併營收達182.24億元，年增率2.85%，累計第1季合併營收549.44億元創同期新高，年增...

聯發科首季營收1533億元、年增14.9% 超越財測目標

IC設計龍頭聯發科（2454）公布3月合併營收達560億元，月增21.3%、年增10.9%，第1季合併營收達1533.1...

股價抗跌！大摩、花旗點讚AI供應鏈緯穎 受關稅影響較小

近日川普關稅政策影響全球股市，市場擔心供應鏈成本上升，不過緯穎（6669）由於多數產能集中於墨西哥，受關稅影響較小，加上...

聯發科營收／3月業績登近30個月高點 首季超越財測高標

晶片大廠聯發科（2454）於10日公布3月業績，達559.96億元，月增逾二成，並站上近30個月高點。

技嘉營收／3月223億元、月減0.02% 第1季營收同期新高

技嘉（2376）10日公布3月營收223.23億元，月減0.02%，年減7.96%，今年第1季營收657.40億元，創同...

和碩營收／3月846億元、月增2% 估第2季資訊業務成長

和碩（4938）10日公告今年3月營收，受惠資訊（NB產品為主）及車用產品增長，帶動營收月增2.61%，展望本季營運，和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。