IC通路雙雄文曄、大聯大 首季營收同步超越財測高標
IC通路雙雄文曄（3036）和大聯大控股今日公布3月及首季合併營收，均繳出雙增亮麗成績，首季營收並同步超越財測高標。
文曄公布2025年3月份自結合併營收約台幣887億元，較去年同期合併營收增加約32%，較前月合併營收成長約10%。第一季累計合併營收約台幣2474億元，與去年同期相較增加約28%，優於前次法說會中提出的2200億～2360億元財測之高標。
大聯大投空受惠生成式AI迅速發展，推動相關傳統及AI伺服器、電源、PC、NB等電子零組件需求增加，以及客戶提前拉貨等因素影響，2025年3月營收創歷史新高達台幣1101.7億元，相較上月新台幣728.4億元，月增51.2%，相較去年同期新台幣701.9億元，年增57%；第一季營收超越財測高標2,100億元並創單季歷史次高達台幣2488.3億元，季增7.4%、年增36.8%。
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