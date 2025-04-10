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聯發科首季營收1533億元、年增14.9% 超越財測目標

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科首季營收1533.1億元 年增14.9% 超越財測目標。圖／聯合報系資料照片
聯發科首季營收1533.1億元 年增14.9% 超越財測目標。圖／聯合報系資料照片

IC設計龍頭聯發科（2454）公布3月合併營收達560億元，月增21.3%、年增10.9%，第1季合併營收達1533.1億元，較去年同期成長14.9％。主要受惠中國手機補貼政策帶動終端需求回升，加上消費性電子產品因關稅調整疑慮提前拉貨，順利超過財測區間上緣年增14％目標。

聯發科結算第1季營收1533.12億元，季增11.1%，也較去年同期增加14.9%，超越1408億元至1518億元的營運目標。

聯發科預訂11日舉行天璣開發者大會MDDC 2025，將正式亮相5G Agentic AI晶片天璣9400+，作為小改款升級，外界預估將有望衝刺聯發科在旗艦級晶片市場市占率。

對於美國川普政府發動關稅戰重砲，儘管川普已針對對等關稅延後90天，中國反而提高稅率，法人認為聯發科影響有限，其中穩健的財務結構，將抵禦大環境逆風。

營收 聯發科

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