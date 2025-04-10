多檔餐飲股首季營收登頂！八方雲集3月、首季皆締新猷最猛

餐飲股王品（2727）、八方雲集（2753）、漢來美食（1268）、全家餐飲（7708）、豆府（2752）10日公告3月營收，首季營收在春節長假挹注下，皆創單季歷史新高，瓦城（2729）亦創歷史次高。其中，八方雲集、豆府、全家餐飲首季營收年增率皆達雙位數，成長動能強勁。就單月營收來看，八方雲集3月創下單月歷史新高，表現最為亮眼。

王品公告3月合併營收18.2億元，年增3.47%，與2月相當，突破淡季魔咒，是史上營收最高的3月。首季合併營收為59.2億，年增5.39%。王品同步公告股東會紀念品，今年除了價值3,000元的「王品股東大禮包」，還攜手星展銀行「加碼」最高1,000元的王品集團即享券，總值高達4,000元。王品今年股東人數達11.9萬人、年增2.5萬人，股東人數再創新高。

八方雲集公告3月合併營收7.58億元，年成長15.9%，第1季合併營收達21.77億元，年成長12.97%，在展店策略與產品策略的雙重推動下，維持穩健成長的步伐。展望第2季，將會有新商品推出計畫，並加強數位整合的行銷力道，持續帶動各品牌成長動能。

漢來美食3月營收，單月營收4.87億元，年減0.01%；第1季營收17.35億元，年增3.34%。漢來美食昨日並召開董事會，通過發放每股現金股利7.5元，以去年每股盈餘10.06元來看，配發率75%；而以昨日收盤價134元計算，現金殖利率5.6％。

豆府3月營收3.10億、年增12.29%，首季營收10.01億元，年增16.51%。單季營收首度超過10億元。豆府表示，消費者首季仍有著攜家帶眷前往各大購物中心聚餐的消費習慣，且旗下各品牌的集客力依然暢旺，是以帶動營運表現。

瓦城3月營收4.47億元，年減0.71%，主要是台中新光三越館內品牌餐廳暫停營業。首季營收近15.97億元，年增3.9%，創單季歷史次高，僅次於去年第3季表現。瓦城表示，主要是今年農曆春節行銷策略奏效，成功吸引消費客群回流，加上228連假帶動聚餐需求，旗下品牌餐廳來客量顯著成長。

全家餐飲公告3月合併營收2.12億元，年增12.53％。首季營收6.46億元，年成長14.76％。全家餐飲表示，主要受惠於既存店單店營收成長，各品牌掌握時令和節日商機，積極推出超值優惠套餐和新餐點搶市。