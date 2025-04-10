遠傳營收／3月88.15億元 首季表現超越財測、每股賺0.9元

遠傳電信（4904）10日公布2025年3月份自結營利概況。受惠於遠亞合併綜效、5G滲透率穩定提升、企業智慧資通訊業務與個人數位服務等營收穩健成長，2025年3月份合併總營收、合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）持續創下同期歷史新高，每股稅後純益0.3元

遠傳3月營收88.15億元，年增6%，合併EBITDA為32.23億元，年增8.7%，稅後純益為10.98億元，年增率達12.7%，展現雙位數成長力道，每股稅後純益0.3元。

遠傳表示，今年第1季合併總營收260.42億元，年增1.2%，合併EBITDA為94.76億元，年增6.6%，稅後純益32.42億元，年增10.9%，維持穩健成長，單季每股稅後純益0.9元。遠傳2025年第1季營收、合併EBITDA和EPS皆超越財測目標，EPS達成率為103%，營運績效亮眼。

遠傳指出，3月行動通訊業務穩健成長，iPhone 16e、三星A系列等AI新機帶動5G升級潮，月租型用戶5G滲透率攀升至44.2%，持續領先業界。月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）穩定提升，自遠亞合併以來，連續第3個月正成長，年成長率達2.6%，帶動行動服務營收持續上揚，年成長率達2.1%，為51.37億元，並繳出自2021年3月以來連續49個月正成長的佳績。

此外，遠傳3月企業智慧資通訊（ICT）營收受惠於雲端業務與系統整合服務貢獻，續創雙位數年成長率的亮眼表現。個人用戶端同步穩健成長，包含「遠傳守護網」服務、手機保險等多項業務均維持雙位數年成長率，挹注個人數位服務營收成長。

遠傳表示，以「遠傳大人物 淨零永續生命力 數位轉型創商機」為主軸參加「2025智慧城市展」，運用「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術力，展出「淨零城市」與「數位賦能」兩大主題，共26項創新解決方案與豐富的落地實績，包含遠距診療服務人次突破6萬，並逐步向外輸出；展中首度曝光的「遠傳智靈」AI平台與旗下的「IT智靈」、「打詐智靈」等多元場景AI應用亦備受矚目。

遠傳積極落實綠色營運目標，於2023年加入RE100，更是全台第一家通過SBTi 1.5℃情境審核的電信業者，除了承諾於2040年達成100%使用再生能源目標，並致力於2048年實現淨零排放。日前更宣布與CIP旗下渢妙風場簽訂長期企業綠電契約，深化遠傳在再生能源領域的多元布局。此外，遠傳已投資布建全台多座自用太陽能電廠，包含電信業首座農電共生電廠，以具體行動推動淨零永續。