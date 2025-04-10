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股價抗跌！大摩、花旗點讚AI供應鏈緯穎 受關稅影響較小

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
緯穎。記者吳康瑋／攝影
緯穎。記者吳康瑋／攝影

近日川普關稅政策影響全球股市，市場擔心供應鏈成本上升，不過緯穎（6669）由於多數產能集中於墨西哥，受關稅影響較小，加上近期公布3月營收亮眼，創下歷史新高，股價相對抗跌，外資花旗大摩也紛紛於最新報告中點讚，其中花旗給予「買進」的評等，而大摩則給出「優於大盤」。

目標價方面，兩者皆維持原先目標價，花旗給出3500元，而大摩是3100元。

花旗表示，緯穎3月營收為866億元，大幅超出花旗及市場共識預期，分別高出71%與108%。而2025年第1季的營收為1,707億元，同樣高於花旗及市場預期27%與36%。其中主因於第1季的強勁表現主要來自亞馬遜對AI/ASIC伺服器的強勁需求，以及Microsoft與Meta對一般用途伺服器的訂單

大摩指出，為因應墨西哥關稅風險而提前出貨的因素也是推動力之一，儘管市場對於川普政府近期宣布的互惠關稅計畫有所擔憂，但由於符合美墨加協定規範的商品與服務可免於關稅，尤其是對緯穎而言，其約有70%的產能設於墨西哥，負責伺服器機櫃組裝，並符合協定中的原產地規則。

AI 大摩 緯穎 花旗 關稅

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