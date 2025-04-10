電信獲利王又打成平手 中華電、台灣大3月每股賺0.41元

電信重返三雄競爭態勢後，每股獲利王寶座競爭激烈，根據中華電信（2412）及台灣大哥大（3045）公布3月營運表現，單月每股稅後純益都為0.41元，再度打成平手，比較今年第一季每股稅後純益，中華電信以1.26元，贏過台灣大1.21元，暫居電信累積每股獲利王寶座。

台灣大表示，受惠3月行動服務營收與智慧型手機月租ARPU均保持年增趨勢，加上手機銷售推升，使整體電信收入成長5%，而月租用戶月退租率亦維持在歷史低檔，僅0.6%。獲利方面，持續受惠於基站整合效益與營運效率提升，電信營業利益仍呈現雙位數成長，表現亮眼。

台灣大3月自結合併營收161.8億元，營業利益17.0億元，稅後純益12.4億元，每股稅後純益0.41元，年增21%。今年第一季自結合併營收481.7億元，營業利益51.5億元，年增11%，稅後純益為36.6億元，年增23%，每股稅後純益達1.21元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大拓展AI布局，攜手全球最大獨立NAND控制晶片暨儲存方案廠商－群聯電子（8299），展開「軟體共研」、「通路合作共銷」、「品牌與市場共同拓展」三大面向戰略合作，推出「一裝即用」地端生成式 AI 解決方案，協助企業客戶降低成本，節省基礎建設時間，加速台灣生成式 AI 生態圈的成形。

台灣大表示，於2025智慧城市展中展出「家用儲能服務」與「智慧能源管理解決方案」兩大創新服務。「家用儲能系統」協助住戶在離峰時段儲電、尖峰時段放電，減輕電網負荷，推動能源自主化；「智慧能源管理解決方案」結合台灣大的電信優勢與泓德能源的儲能技術，為企業提供降低電力成本、提升電力穩定性的解決方案，提升能源使用效率，落實永續發展。