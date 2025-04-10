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乾杯營收／首季11.5億元、年增0.07％ 同期次高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

興櫃餐飲乾杯（1269）2025年3月自結合併營收3.54億元，年減2.53%，首季合併營收11.5億元，年增0.07％，雙雙改寫同期次高。展望後市，隨著展店計畫的推進，逐步重塑未來成長動能。

3月為傳統餐飲淡季，台灣餐飲事業業績表現持穩，惟受到台中新光三越氣爆事件影響，部分店舖暫停營運。加上中國大陸事業縮編影響，集團實際營運的店舖較去年同期減少逾1成，然而得益於外販業務成長貢獻，3月營收僅微幅下滑，達成同期次高的表現。

從品牌表現來看，旗下鍋物品牌「黑毛屋」及「黑毛屋本家」3月業績表現尤為突出。雖已進入春季，品牌營收仍持穩高檔，特別是黑毛屋品牌，既存店營收穩定且持續增長，並受到新開店鋪營收貢獻，品牌營收較去年成長達2成。顯示出乾杯集團今年以該品牌為擴張主力的布局，未來具備穩健增長的潛力。

今年第一季已成功啟動乾杯墾丁店，並基於策略考量，關閉麻辣45品牌，提升餐飲事業營運效能、維持台灣餐飲事業的穩定貢獻。外販事業擴張成果顯著，營收較去年成長超過8成，有效彌補中國大陸市場規模縮減帶來的影響，維持集團整體的營收表現，改寫同期次高紀錄。

展望後市，集團為實現穩健的成長和發展，今年展店以台灣開展10家新店，並開設新品牌增強市占率為目標。4月黑毛屋即將於台北南港全新購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港」盛大開幕，預期將受益於新商場開幕所吸引的熱絡人潮，有望帶來顯著的營收貢獻。隨著展店步伐的穩步推進，為未來的成長動能奠定基礎。

營收 餐飲

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