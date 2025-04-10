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智冠營收／3月5.43億元、月增11% 首季16.11億元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

智冠科技（5478）公布114年3月合併營收5.43億元，月增11%，3月成長動能來自廣宣活動收入挹注及經銷通路表現上揚；年度同期比較呈微幅回檔，主係去年初受惠新遊戲推出表現搶眼，致較高基期所致。本年度第1季累計營收貢獻16.11億元，集團整體營收保持穩健水準。

子公司中華網龍（3083）旗下多款遊戲《吞食天地2：誕生 Reborn》、《吞食天地M》及《吞食天地 多元宇宙》近期結合復活節主題，推出限時挑戰與互動任務，完成可獲得豐厚獎勵；而經典端遊《飄流幻境Online》與《女神Online》同步開放經驗值加倍活動，並加碼祭出限定裝備與福袋，提升遊戲熱度。

遊戲新幹線代理全新手遊《風色幻想NeXus》，事前預約即將邁向50萬人次，將於4月24日正式上市；端遊《完美世界2 Online》推出全新職業「血靈」，以高爆發與血量控制能力刷新戰場節奏，加上新服與改版活動上線，預計帶動玩家回流。同時《信長之野望Online》亦開放全新軍神「因陀羅」，其強大腕力、智力與生命力將大幅提升角色能量，並帶來9倍神力強化與高階裝備報酬，為玩家戰力加值，活絡遊戲社群互動。

藍新集團旗下簡單行動支付提供安全便捷的數位繳稅服務，本月起開放「ezPay簡單付」電子錢包繳納牌照稅，免臨櫃、零現金即可完成繳費流程，帶動數位生活應用普及。此外，為擴大TWQR應用場景，即日起至6月30日，凡使用「ezPay簡單付」APP於TWQR指定店家掃碼消費，單筆不限金額10%賞金寶回饋，每月最高回饋50元送完為止。

ezPay 營收

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