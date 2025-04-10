中華電營收／3月每股賺0.41元 營收創近11年同期新高

電信龍頭中華電信（2412）10日公布3月自結合併營收為193.3億元，年增5.7%，營業淨利為40.6億元，歸屬於母公司業主之淨利為31.7億元，年增6.3%，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為74.1億元，每股稅後純益達0.41元，營收創近11年同期新高。

中華電信表示，3月合併營收較去年同期成長5.4%，創下近11年同期新高，主要受惠於資訊與通信技術（ICT）業務強勁的成長動能。在各業務表現方面，隨著機房客戶對設備代管需求持續攀升，帶動網路數據中心（IDC）與雲端服務的經常性營收穩健成長。資安業務則因協助大型連鎖通路業者及銀行業者資安設備維護，營收較去年同期倍數成長。智慧聯網業務方面，受惠於大型BOT智慧建築專案認列，年增率超過50%，展現強勁動能。整體而言，ICT業務營收年增幅接近50%，成為本月營收成長的主要驅動力。

此外，中華電信表示，核心電信業務亦維持穩健成長。受惠於數位轉型需求，固網寬頻營收年增率達1.9%，其中300Mbps以上的高速用戶數持續增加。行動服務營收亦受惠於升速5G客戶數的穩定成長，以及月租型用戶貢獻的持續提升，呈現穩定上揚趨勢。

累計至2025年3月，中華電信合併營收達558.1億元，年增1.6%，營業淨利為125.2億元，歸屬母公司業主淨利為98億元，年增4.3%，每股稅後純益1.26元。中華電信強調，累計營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘皆超越年度財測目標。

中華電信表示，MWC 2025世界行動通訊大會3月份在西班牙巴塞隆納登場，中華電信於會中雙獲國際權威SPEEDTEST®與OPENSIGNAL多項大獎；其中，榮獲SPEEDTEST®「連續七年最佳行動網路」、「連續四年台灣5G行動最快網速冠軍」，並獲OPENSIGNAL七項冠軍殊榮，展現最佳行動涵蓋及最快5G網速的硬實力。

中華電信董事長簡志誠強調，觀察MWC 2025，衛星通訊興起，而行動通信結合AI將深入各行各業，跨產業互惠共榮、創造價值，中華電信在5G領先的基礎上，結合NTN衛星、IOWN全光化網路及AI等優勢，領先布局6G x AI大未來。中華電信不僅會提升自身能量，也會努力為台灣整體通訊產業帶來正向影響，讓台灣通訊產業在全球市場扮演更重要的角色。

此外，中華電信本月宣布投資全新海底電纜系統「E2A」，這條全長約12,500公里的跨太平洋光纖網路由中華電信（CHT）、韓國SK寬頻（SKB）、日本軟銀（SoftBank）及美國威訊電信（Verizon）共同籌建，透過最先進的建造技術，可望大幅提升亞洲與北美之間的數位連接能力。中華電信未來將持續以海纜、光纖及行動通訊、輔以衛星及微波，構成「海、地、星、空」的綿密網路，持續打造互為備援的網路韌性，讓台灣具備亞太資訊彙集中心的優勢地位，吸引更多國際業者進駐台灣，並深化AI賦能及協創服務的能量，滿足客戶多元的需求。