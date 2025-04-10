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Gogolook營收／3月創同期新高 預計5月改掛一般版

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Gogolook-創（6902）10日公布3月合併營收8,552.9萬元再創同期新高，月增9.7%，年增30.9%。受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局，公司已重返高速成長軌道。第1季累計營收達2.39億元，較去年同期成長15.6%，同步刷新歷史同期紀錄。

Gogolook董事長鄭勝丰表示，Gogolook為純軟體企業，本質上不受貿易戰所引起的關稅衝擊，直接影響非常有限，但仍將持續密切關注國際政策的變化並靈活的調整策略。另外，當全球政經環境動盪不安時，市場對資安防詐與金融科技服務的需求反而會提升，Gogolook的成長動能更為強勁。

Gogolook於去年11月下旬獲臺灣證券交易所董事會准改列一般板上市，並已於3月18日舉辦改列上市前業績發表會，目前預計5月改列一般板上市。

Gogolook 營收

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